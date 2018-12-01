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روزالين البيه مفاجأة الكليب الجديد لمسار إجباري (فيديو)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:49 م
روزالين البيه مفاجأة الكليب الجديد لمسار إجباري (فيديو)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

اختار فريق مسار إجباري والمخرج تيمور تيمور الفنانة الشابة روزالين، البيه لتصبح نجمة أحدث كليباتهم الذي صوره لأغنية "فاكرة".

 

وكانت روزالين، تم اختيارها كوجه إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

 

روزالين ممثلة مصرية شابة شاركت في عدة أعمال منها فيلم "تراب الماس"والفيلم القصير "شوكة وسكينة" الذي تم عرضه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

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