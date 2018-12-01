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عاجل.. إضرام النار في أحد المصارف قرب قصر الإليزيه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:34 م
عاجل.. إضرام النار في أحد المصارف قرب قصر الإليزيه
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أسماء العزب
 
أفادت وسائل إعلام فرنسية، منذ قليل، إضرام النار في أحد المصارف قرب قصر الأليزية بفرنسا، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

وجددت قوات الأمن استخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه للتصدي للمتظاهرين في باريس.

واندلعت أصوات الانفجارات في الشانزليزيه ناجمة عن إحراق عدد من السيارات واستخدام قنابل الغاز.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم السبت بين متظاهري "السترات الصفراء" وقوات الأمن في باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، في يوم جديد للحشد احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.
المزيد عن: قصر الأليزية فرنسا تظاهرات النار المصارف الصفراء السترات إضرام
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