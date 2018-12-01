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كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:37 م
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
مانشستر سيتي وبورنموث
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عمرو عادل
 
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق بورنموث في مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوُرنموث تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وبوُرنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وبوُرنموث منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.
خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.
خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.
المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق بورنموث حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 35 نقطة.
المركز الثامن: فريق بورنموث، يمتلك في رصيده 20 نقطة.
كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (koora live) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على كورة ستار live
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