3.36 مليون ب/ي صادرات النفط من جنوب العراق في نوفمبر

بلغت صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق بلغت 3.363 مليون برميل يوميا في نوفمبر .





وأضافقالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم السبت، أن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.372 مليون برميل يوميا مع تصدير 8716 برميلا يوميا عبر ميناء جيهان التركي من خلال خطوط أنابيب في الشمال.





وقال مديرون تنفيذيون في قطاع النفط العراقي الأسبوع الماضي إن الصادرات انخفضت في أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أبطأ الشحنات ومنع تحميل الخام في بعض الأيام. ومثل تلك التأخيرات معتادة في هذا الوقت من العام.





وصدّر العراق 3.47 مليون برميل يوميا من الخام من حقوله الجنوبية في أكتوبر، والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا.





ويصدر أغلب الخام العراقي عبر الموانئ الجنوبية إذ أن ما يمر منها يدر 95 بالمئة من إجمالي العائدات.





واستأنف العراق صادرات النفط من كركوك الشهر الماضي بعد توقف دام عاما بعد محاولة إقليم كردستان العراق الاستقلال عقب إجراء استفتاء. وجاء الاستئناف بعد ضغوط من الولايات المتحدة لمواصلة ضخ الخام من الشمال مرة أخرى للتعويض عن نقص في الإمدادات في الأسواق العالمية بسبب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران أدت إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية.