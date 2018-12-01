مظاهرات فرنسا: "السترات الصفراء ستنتصر" .. "ماكرون ارحل"

اندلعت اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم السبت بين متظاهري "السترات الصفراء" وقوات الأمن الفرنسية، في يوم جديد للتعبئة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.





ومن بين الصور البارزة في مظاهرة الأول من ديسمبر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتخريب قوس النصر بعد أن استقر متظاهرو "السترات الصفراء" عند النصب التذكاري قبل أن تقوم قوات الشرطة بطردهم.





وفي غضون ذلك، تمكن بعض المتظاهرين بتخريب النصب، حيث يمكننا قراءة جملة: "السترات الصفراء ستنتصر" وكذلك: "ماكرون ارحل".





ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب هذا العمل التخريبي معربًا عن "صدمته" إزاء هذا الحدث.





وأكد فيليب استنكاره لـ"توريط رموز هي رموز فرنسا" مشيرًا إلى الاشتباكات العنيفة في الشانزليزيه على هامش مظاهرة "السترات الصفراء".





كما قال: "لست راضياً عن هذه الصور التي تصدمني"، متحدثًا عن الكتابة على قوس النصر واحتمالية تنظيم مظاهرة عنيفة حول قبر الجندي المجهول.



