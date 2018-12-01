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أستاذ قانون: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين مجرد توصيات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:58 م
أستاذ قانون: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين مجرد توصيات
حنا عيسى
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قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، حنا عيسى، إن القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية، ومن أبرزها قرارٌ خاص يتعلق بالقدس المحتلة، تصدر سنوياً، مشيرا إلى أن المُلفت للنظر هو أن نسبة التصويت لم تكن على المستوى المطلوب الذي كان في السنوات السابقة، مؤكدا أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في هذا الاتجاه.

وأضاف عيسى خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن تلك القرارات هي تأكيد على رأي عام دولي، وأنها مجرد توصيات لا تقدم جديد، إلا أنها تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارات جدية وليس توصيات إذا كان يريد حل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن العالم يستمع منذ عام 1948 لمثل تلك القرارات والتوصيات دون أن تُنفذ على أرض الواقع.
 
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