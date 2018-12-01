غدا.. وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية "دار نهضة مصر"

تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدا الأحد، في احتفالية مرور 80 عاما على نشأة دار نهضة مصر للنشر والتي ستتضمن عرضا عن تاريخ المجموعة وريادتها في إثراء الثقافة والمعرفة العربية وتطوير قطاع التعليم في مصر والمنطقة بأسرها.





ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وزير التعليم الصومالي عبد الله جودح برى، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، الأدباء، رجال الثقافة، رجال الأعمال والاقتصاد وعدد من السفراء وكبار الإعلاميين.







