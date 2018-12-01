أبرز وأهم أخبار شهر نوفمبر في قنا





أوقاف قنا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

رجال ونساء، يذهبون صباح كل يوم، من أجل قضاء مصالحهم اليومية، واستخراج أوراقهم الثبوتية من شهادات ميلاد أو بطاقات الرقم القومي، يمكثون طوال اليوم وسط مستنقع من المياه، بالسجل المدني التابع لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، مطالبين بضرورة العمل على تطوير السجل.



شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نائبا عن رئيس الجمهورية، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى بحضور اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أحمد دنقل وكيل إدارة الأمن الوطني بقنا وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء قنا.



القبض على "ريا وسكينة".. قامتا بقتل ربة منزل في قنا وسرقتا مصوغاتها الذهبية شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نائبا عن رئيس الجمهورية، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى بحضور اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أحمد دنقل وكيل إدارة الأمن الوطني بقنا وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء قنا.



كشفت الاجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة في مركز دشنا، شمال قنا، في ظروف غامضة.







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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا موسعا بحضور اعضاء مجلس النواب ومسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.لمتابعة أهم الأخبار والأحداث في محافظة قنا لحظة بلحظ

شهدت محافظة قنا، شهر نوفمبر المنصرم، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي: