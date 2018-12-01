انتحار شاب شنقا بـ 'حبل غسيل' داخل حجرة نومه بالخانكة

شهدت عزبة الأبيض التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، انتحار شاب يبلغ من العمر 25 عاما شنقا بحبل غسيل في حجرة نومه، حيث تم نقل جثته إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا يفيد بقيام سائق بشنق نفسه في حجرة نومه بمنطقة عزبة الأبيض دائرة المركز.



وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين قيام شاب يدعى "ا ش ع 25 سنة" سائق، بشنق نفسه في حجرة نومه بواسطة حبل غسيل.



وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يتردد على الأطباء النفسيين للعلاج.

