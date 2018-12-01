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غدًا.. ياسمين الخطيب ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:33 م
غدًا.. ياسمين الخطيب ضيفة عمرو الليثي في واحد من الناس على النهار
ياسمين الخطيب ضيفة عمرو الليثي
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أحمد رمضان متولي
 

يواصل لإعلامي عمرو الليثي، في حلقة غدًا الأحد من برنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة "النهار" تحقيق أحلام مشاهديه ويحقق حلم سيدة مكافحة تدعى أمينه، ويذهب الليثى برفقة كاميرا البرنامج الى منزلها فى قريتها وإدخال السرور على قلبها وتحقيق حلمها.

 

كما يواصل "الليثى" علاج غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة والإفراج عن الغارمات واستضاف حافظة للقران ومتابعة الشكاوى والحالات الإنسانية.

 

وتحل الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة بالفقرة الفنية لواحد من الناس لتكشف أسرار خاصة عن نشأتها وبدايتها فى مجال الإعلام والتقديم التليفزيوني والعديد من الأسرار التى تذاع لأول مرة عبر البرنامج.

 

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء غدا الأحد على شاشة قناة النهار.

غدًا.. ياسمين الخطيب ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار"
غدًا.. ياسمين الخطيب ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار"
غدًا.. ياسمين الخطيب ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار"
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