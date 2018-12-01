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هايلي ستينفلد تفتتح العرض الأول لـ Spider-Man: Into The Spider-Verse

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:32 م
هايلي ستينفلد تفتتح العرض الأول لـ Spider-Man: Into The Spider-Verse
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أحمد جمال أحمد
 
افتتحت النجمة الشابة هايلي ستينفلد العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة الجديد Spider-Man: Into The Spider-Verse بمدينة بيفرلي هيلز بهوليوود.

ويعد الفيلم، أحد انتاجات شركة marvel، وهو فيلم رسوم متحركة يتناول جانب مختلف من قصة البطل الخارق، الرجل العنكبوت.

وتؤدي هايلي صوت أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم، مع العلم بأن النسخة العربية من الفيلم يؤدي بها صوت الرجل العنكبوت بيتر باركر النجم تامر حسني.
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