بث حي live .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

يواجه نادي مانشستر سيتي منافسه نادي بورنموث، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 35 نقطة، بينما يحل نادي بورنموث في المركز الثامن برصيد 20 نقطة بالبريميرليج.

بث حي live .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

وتقام مباراة بورنموث ومانشستر سيتي يوم السبت 30 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

بث حي live .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.