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سيلينا جوميز تشارك في حملة دعائية لماركة رياضية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:31 م
سيلينا جوميز تشارك في حملة دعائية لماركة رياضية
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أحمد جمال أحمد
 
ظهرت النجمة الأمريكية الشابة سيلينا جوميز ضمن الحملة الدعائية الجديدة لماركة puma الرياضية، وذلك بنشرها للقطات لها على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام روجت من خلالها لعدد من ملابس الماركة الجديدة.

وعقدت جوميز، صفقة مع الشركة الكبيرة لتكون هي الواجهة الدعائية لها بالولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاء تعاقد الشركة مع النجمة ريهانا.

وسبق ان استعانت شركات رياضية بنجوم من عالم الفن بحملاتهم الدعائية مثل شركة اديداس التي تتعامل مع المغنية ريتا اورا في حملاتها الدعائية.
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