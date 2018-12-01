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روزاموند بايك تروج لفيلمها الجديد A Private War بندوة بمعرض "سآتشي"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:30 م
روزاموند بايك تروج لفيلمها الجديد A Private War بندوة بمعرض سآتشي
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أحمد جمال أحمد
 
عقدت النجمة روزاموند بايك  ندوة ترويجية  لفيلمها الجديد A Private War، معرض تحف ""سآتشي" بمدينة لندن، والذي تجسد به شخصية الصحفية الأمريكية ماري كوليفين.

وتعد كوليفين واحدة من الصحافيات اللائي كان لهن دورا كبيرا في الكشف عن خبايا الحروب في العشرون عام الماضية عن طريق عملها بالصحافة، وذلك أدى لتعرضها لفقد عينيها في إحدى تغطيتها الصحفية.

ويشارك روزاموند في بطولة الفيلم كل من النجم جيمي درونان وتو هولاندر، ومن المقرر طرحه بصالات العرض خلال الأسابيع القليلة القادمة.
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