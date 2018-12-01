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مارجو روبي تزين غلاف مجلة PORTER في عددها الجديد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:29 م
مارجو روبي تزين غلاف مجلة PORTER في عددها الجديد
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أحمد جمال أحمد
 
زينت النجمة جوليان مور غلاف مجلة PORTER في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر ديسمبر الجاري ، وأجرت جلسة تصوير استثنائية تنشر لقطاتها مع العدد.

وظهرت مارجو بإطلالات متعددة بجلسة التصوير كانت بالكامل من تصميمات المصمم العالمي فالنتينو، حيث ظهرت بأكثر من وضع في الصورة الواحدة.

وفي حوارها مع المجلة أكدت مارجو انها تستعد لأن تأخذ عطلة طويلة من التمثيل قريبا لرغبتها في إنجاب أطفال من زوجها وتكوين أسرة، وذلك سيتطلب عدم انشغالها بأي أعمال فنية.
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