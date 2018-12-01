انطلاق ملتقى "بكرة أحلى" الاثنين المقبل

يفتتح في الخامسة من مساء الاثنين 3 ديسمبر، بمركز الهناجر للفنون، فعاليات الدورة السادسة من ملتقي "بكرة أحلي" لذوي القدرات الخاصة والذي ينظمه قطاع الصندوق، انطلاقا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار دور قطاع صندوق التنمية الثقافية في دعم ذوي القدرات الخاصة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية.

وصرح أ د . فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن هذه الدورة تعتبر الدورة العربية الأولي من الملتقي، بمشاركة عدد من الدول العربية منها السعودية، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا بالإضافة الي مصر، في مجالات الفنون التشكيلية ، المسرح، الآستعراض، الموسيقي والغناء، الشعر ، القصة القصيرة.

واضاف عبد الوهاب أن حفل الإفتتاح يقام بمسرح الهناجر وقاعة آدم حنين للفنون ويتضمن افتتاح معرض للأعمال الفنية المشاركة ، يعقبه حفل الإفتتاح ويتضمن غناء لفريق تنمية المواهب بالأوبر، غناء فردي لكل من حورية حجوبي" المغرب"، ومن مصر رحمة ممدوح سيد، عبد الرحمن محمد، جودي محسن عبد الناصر، عزف بيانو مريم محسن عبد الناصر، والقاء لكل من حمود بن حمد بن عبد الله" عمان"، الهام بنت علي الحارثي" السعودية"، عبد الرحمن أحمد، استعراض لكل من ندي أحمد محمد، عمرو أحمد علاء، كما تقدم مدرسة مصر للغات أوبريت رمضان كريم .

تستمر عروض الملتقي حتي 6 ديسمبر بكل من مسرح الهناجر، قصر الأمير طاز، مركز طلعت حرب الثقافي، مركز الحرية للإبداع.

جدير بالذكر أن عدد الأعمال التي شاركت في الملتقي هذه الدورة كانت كالتالي : 150 عمل في مجال الفنون التشكيلية، 8 أعمال في مجال الغناء الجماعي، 24 مشارك في مجال الغناء الفردي، 13 مشارك في مجال العزف المنفرد، 6 أعمال في مجال المسرح، 4 أعمال في مجال الإستعراض، 4 أعمال في مجال الشعر والقصة القصيرة.