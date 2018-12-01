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إصابة طالب وربة منزل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:28 م
إصابة طالب وربة منزل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
اصيب طالب وربة منزل فى مشاجرة فى منطقة ميت حلفا بقليوب استخدمت فيها الاسلحه البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين الى مستشفى قليوب العام وضبط طرفى المشاجره وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى العميد هيثم حجاج مامور مركز قليوب بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة بين طرفين فى قرية ميت حلفا دائرة المركز ووجود مصابين تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل المقدم محمود عقل رئيس مباحث المركز وتبين ان المشاجرة وقعت بين طرف اول كلا من "احمد س ش " 18 سنه طالب مصاب بجرح ذبحى فى الرقبه وطعنه نافذه بالبطن ووالده "سعد ش " 44 سنه موظف ونجل عمه " ماهر ش ع " 16 سنه وطرف ثانى " بدر ع ح " 64 سنه بالمعاش ونجليه " ايمن " 36 سنه نجار مسلح و"احمد " 31 سنه نجار مسلحه و" ايه " 24 سنه مصابه وتوصلت التحريات إلى ان سبب المشاجرة مشاجرة كلاميه بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة بينهم أدت لنشوب مشاجرة بالاسلحه البيضاء وتم نقل المصابين الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‎.
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