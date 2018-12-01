جنوب الوادي تعلن خطتها الاستراتيجية الجديدة 2018 - 2023





والجدير بالذكر أن فريق العمل المختص بوضع واعداد الخطة الاستراتيجية اشتمل على فريق مركز التخطيط الاستراتيجي وفريق التحليل البيئي وصياغة الخطة ومراجعة الخطة والشركاء الاستراتيجيين ومجموعة متميزة من شباب اعضاء هيئة التدريس.

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بأن مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة انتهى من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2018-2019 2022 - 2023 والمنبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن رؤية ورسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأكد الدكتور عباس منصور على أهمية الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة والتي تسعى لتحقيق غايات أساسية تدور حول تطوير إعداد خريجي الجامعة لممارسة مهنية وبحثية منافسة في سوق العمل وتطوير القدرة المؤسسية للجامعة وفعاليتها التعليمية الجاذبة والداعمة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المتطورة واعداد باحثين قادرين على تقديم بحوث ابداعية وتطبيقية لتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة كما أكد على أهمية التعاون بين الجميع وتوجه بالشكر الى فريق إعداد الخطة الاستراتيجية.واشار الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة على ان الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة اشتمات على ثلاث ابواب رئيسية وهى التعريف بالجامعة ومكوناتها ومواردها وانشطتها المختلفة في القطاعات الثلاثة قطاع التعليم والطلاب وقطاع البحث العلمي وقطاع خدمة المجتمع ومراحل اعداد الخطة والمرتكزات التي استندت عليها في اعدادها واخيرًا اليات تنفيذ ومتابعة الخطة كما قدم عرضًا تقديميا ً للمراحل المختلفة التي قام بها فريق عمل اعداد الخطة وعرض رؤية ورسالة الجامعة وغاياتها واهدافها الاستراتيجية في فترة تنفيذ الخطة 2018 – 2019 2022 – 2023.