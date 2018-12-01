22 مليار ريال أرباح البورصة السعودية بنهاية الأسبوع الماضى

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، نهاية الأسبوع الماضى، على بنسبة 1.26% تعادل 95.67 نقطة، ليصل لمستوى 7702.99 نقطة.





وارتفعت القيمة السوقية لأسهم السوق الرئيسي بنحو 22.1 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، لتصل إلى 1.82 تريليون ريال (485.9 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع السابق بقيمة 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار).





وصعد إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.1% لتصل إلى 15.4 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 13.78 مليار ريال (3.67 مليار دولار).





وبالمثل ارتفع متوسط قيمة التداول إلى 3.09 مليار ريال (824 مليون دولار)، مقابل 2.76 مليار ريال (735 مليون دولار).





وخالفت أحجام التداول الاتجاه، وانخفض إجمالي كميات التداول خلال الأسبوع بنحو 0.61% لتصل إلى 609.9 مليون سهم، مقارنة مع 613.6 مليون سهم تداولات الأسبوع السابق.





وهبط متوسط حجم التداول خلال الجلسة إلى 122.97 مليون سهم، مقابل 121.97 مليون سهم الأسبوع السابق.





وارتفع 16 قطاعا تصدرها التأمين بنسبة 3.35%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.28%.





وارتفعت 5 قطاعات تصدرها قطاع الخدمات التجارية بنسبة 1.8%، تلاه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%.





وارتفعت الثلاثة قطاعات الرئيسية تصدرها الاتصالات بنسبة 2.08%، تلاه البنوك 1.6%، بالإضافة إلى المواد الأساسية 0.4%.