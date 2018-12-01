الليلة.. حلقة خاصة عن القضايا الدينية الشائكة وأكاذيب قناة الجزيرة حول قمة العشرين في "90 دقيقة"

يقدم الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، حلقة خاصة عن القضايا الدينية الشائكة والتى تصدرت المشهد على مدار الساعات الماضية بين علماء اﻻزهر واﻻوقاف من جانب، والدكتور سعد الدين الهلالي من جانب آخر، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

كما يناقش الباز فى جزء آخر من حلقة اليوم قمة العشرين وما حدث فيها ويرد على أكاذيب قناة الجزيرة حول ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بعدما روجت وادعت بعدم لقاء اى من زعماء قمة العشرين له.

ويعرض الباز مجموعة من الفيديوهات للقاءات ولى العهد السعودى بزعماء العالم فى قمة العشرين وحرص عدد منهم على مصافحته.

ويستضيف الباز فى الفقرة الرئيسية للبرنامح ضيف الدكتور عبدالله مبروك النجار،عضو محمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الأصلاح التشريعي للحديث عن مفهوم الدولة الوطنية بالإسلام.

وملف تجديد الخطاب الديني، ومتي نستطيع أن نقول تم الأنتهاء منه وتغيير المناهج الدزاسية بالأزهر وتأليف كتب جديدة علي نجو ينشر الوسطية والتسامح وملف الأجتهاد غي تفسير النص وعلاقة الأخوان بالأفكار التكفيرية.