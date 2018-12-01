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صحفيون يطالبون بسرعة عقد انتخابات "التكافل"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:23 م
صحفيون يطالبون بسرعة عقد انتخابات التكافل
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
تقدم عدد من الصحفيين بمذكرة رسمية لمجلس نقابتهم، برئاسة عبدالمحسن سلامة، يطالبون خلالها بسرعة عقد جمعية عمومية لصندوق التكافل التابع للنقابة، لاعتماد الميزانية العمومية، وإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارته، محذرين في الوقت ذاته من خطورة استمرار مجلس الإدارة الحالي بسبب انقضاء مدته القانونية، وبطلان القرارات الصادرة عنه. 

وأوضح الصحفيون في مذكرتهم، أن تلك الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصهم كأعضاء جمعية عمومية لصندوق التكافل على تطبيق نصوص اللوائح والقوانين، وإيمانا منهم بصدق نوايا عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تجاه مسئوليته كرئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقالوا: "نتقدم بطلب لعقد الجمعية العمومية لصندوق تكافل نقابة الصحفيين؛ لاعتماد الميزانية العمومية للصندوق نظرا لعدم اعتمادها بالمخالفة للقانون، وإجراء الانتخابات على مقاعد مجلس إدارته، وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة الحالي منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يضع أموال الزملاء في خطر".

صحفيون يطالبون بسرعة عقد انتخابات "التكافل"
المزيد عن: نقابة الصحفيين مصر عبد المحسن سلامة انتخابات المثمر جدا
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