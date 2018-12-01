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رنيم الوليلي تزيح نور الشربيني وتستعيد صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:03 م
رنيم الوليلي تزيح نور الشربيني وتستعيد صدارة التصنيف العالمي للاسكواش
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دينا نبيل
 
 كشف الاتحاد الدولي للاسكواش، عن تصنيف شهر ديسمبر، للاعبين و اللاعبات، و الذي شهد احتلال المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة، صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

 وتراجعت نور الشربيني للمركز الثاني بعد احتلالها للمركز الأول خلال أكثر من 28 شهرًا ، فيما احتلت نور الطيب المركز الثالث، و جاءت نوران جوهر في المركز السابع.

وعادت رنيم الوليلي لصدارة التصنيف العالمي بعد غياب دام 3 أعوام، حيث استطاعت أن تزيح زميلتها نور الشربيني من صدارة التصنيف، بعد الخروج المبكر لنور من بطولة هونج كونج للاسكواش التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وفي تصنيف الرجال واصل محمد الشوربجي صدارة التصنيف العالمي، وجاء على فرج في المركز الثاني وحل طارق مؤمن في المركز الرابع، ومروان الشوربجي في المركز الخامس، وجاء كريم عبدالجواد في المركز التاسع، ومحمد أبوالغار في المركز العاشر.
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