على غرار السعوديات.. جربي تحضير ماسك "البابايا" للبشرة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:01 م
البابايا من الفواكه الغنية بالفتامينات والمعادن، وله سحر خاص وفوائده مذهلة للبشرة، ومن أهم فوائده ما يلي:-
فوائد البابايا للوجه
- تعمل على إزالة الجلد الميت، حيث تحتوي على حمض الألفاهيدروكسي، الذي يعمل على التخلص من الأوساخ والجراثيم العالقة بالمسام.
- تحمي بشرتكِ من الجفاف بخاصة بموسم الشتاء، ولا تضرّ بـ البشرة الحساسة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من الصوديوم.
- تحتوي البابايا على البوتاسيوم الذي يعمل على تغذية البشرة ويقاوم علامات الشيخوخة.
- يحمي البشرة من التجاعيد.
- البابايا غنية بمادة تُعرف بإنزيم البابيين، تساعد على تفتيح بشرة الفتاة السعودية، وتعمل على توحيد لونها، وتخلّصكِ من بقع الشمس.
- تساعد البابايا على تجديد خلايا البشرة، ومهمة للفتيات فوق سنّ الثلاثين والأربعين، لأنها تعزز إنتاج الكولاجين.
طريقة استخدام البابايا على الوجه
- ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة
- ملعقة صغيرة من الحليب أو ماء الورد أو زيت الزيتون
اخلطي البابايا مع أيّ من هذه المكونات، ووزعيها على بشرتِك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.
اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على الفوائد المذكورة.
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