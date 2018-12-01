على غرار السعوديات.. جربي تحضير ماسك "البابايا" للبشرة

البابايا من الفواكه الغنية بالفتامينات والمعادن، وله سحر خاص وفوائده مذهلة للبشرة، ومن أهم فوائده ما يلي:-





فوائد البابايا للوجه

- تعمل على إزالة الجلد الميت، حيث تحتوي على حمض الألفاهيدروكسي، الذي يعمل على التخلص من الأوساخ والجراثيم العالقة بالمسام.

- تحمي بشرتكِ من الجفاف بخاصة بموسم الشتاء، ولا تضرّ بـ البشرة الحساسة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من الصوديوم.

- تحتوي البابايا على البوتاسيوم الذي يعمل على تغذية البشرة ويقاوم علامات الشيخوخة.

- يحمي البشرة من التجاعيد.

- البابايا غنية بمادة تُعرف بإنزيم البابيين، تساعد على تفتيح بشرة الفتاة السعودية، وتعمل على توحيد لونها، وتخلّصكِ من بقع الشمس.

- تساعد البابايا على تجديد خلايا البشرة، ومهمة للفتيات فوق سنّ الثلاثين والأربعين، لأنها تعزز إنتاج الكولاجين.





طريقة استخدام البابايا على الوجه

- ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة

- ملعقة صغيرة من الحليب أو ماء الورد أو زيت الزيتون

اخلطي البابايا مع أيّ من هذه المكونات، ووزعيها على بشرتِك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.