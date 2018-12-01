ترامب: علاقاتي مع بوتين جيدة جدا وسألتقيه في الوقت المناسب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "علاقات جيدة جدا" تربطه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن لقاء قمة جديدا بينهما سيعقد "في الوقت المناسب".

وقال ترامب، في مقابلة أجرته معه محطة إذاعة "صوت أمريكا" أمس الجمعة، ردا على سؤال عن ملابسات قراره إلغاء الاجتماع المقرر مع بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، قال إنه اتخذ هذا القرار في ظل حادث احتجاز القوات الروسية لثلاث سفن أوكرانية (بعد خرقها حدود البلاد في مضيق كيرتش).

وأضاف ترامب: "الوقت ليس مناسبا الآن.. لكنني سألتقيه. أعتقد أن علاقاتنا جيدة جدا، وستكون لدينا علاقات جيدة جدا مع روسيا والصين وأي طرف آخر.. أعتقد أن هذا الأمر مهم، ولذلك سألتقيه (بوتين) في الوقت المناسب".

وردا على سؤال عن خطط بوتين بشأن السفن والبحارة الأوكرانيين المحتجزين، قال ترامب: "ليس بإمكاني قراءة أفكاره وليس بإمكان أحد.. يعرف (بوتين) ماذا يريد فعله.. لكن ثمة أمور لا يمكننا السماح لها بالحدوث.. كما هو معروف، هذا قد حصل ولا استطيع أن أكون جزأ منه".

ولا يزال 24 بحارا أوكرانيا محتجزين لدى روسيا بعد حادث مضيق كيرتش الذي أسفر عن تصعيد في حدة التوتر بين موسكو وكييف.