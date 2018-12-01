كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:58 معمرو عادل
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
نتابع معكل محبي وعاشقي المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت 1\12\2018، حيث سيكون لقاء الاهلي ضد بتروجيت على استاد الجيش بالسويس، لقاءاً مؤجلاً من الجولة التاسعة، نظراً لانشغال الأهلي ببطولات عدة مثل دوري أبطال أفريقيا، والبطولة العربية، ولكن الأهلي خيب آمال الكثيرين وخرج من تلك البطولات ولم يحقق شيء، ومن المفترض أن ينتصر في مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم ليحيى الآمال من جديد.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم السبت
من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 في الساعة السادسة مساءا
كما سيكون توقيت مباراة الأهلي وبتروجيت في تمام السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية
القنوات الناقلة لموعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت
سيكون هناك مجموعة من القنوات على لقاء لنقل موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 وهي النيل الرياضية، أون سبورت،دي إم سي الرياضية، سيتم عمل استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء، شرح كافة تفاصيل اللقاء، استعدادات الفريقين، سيتم نقل صورة حية من داخل المستطيل الأخضر.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
الأهلي ضد بتروجيت، يمر الأهلي بظروف صعبة تلك الأيام، خاصة وأنه يعاني من تدني ملحوظ في النتائج والآداء، فقد خرج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي وبطولة دوري أفريقيا 2018، كما خسر في مباراته الأخيرة في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز من المقاولون بعد أول ظهور له بعد غياب طويل.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
الأهلي ضد بتروجيت اليوم
الأهلي يعتبر في المركز الأخير برصيد 11 نقطة، حيث لعب 7 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، ولديه 9 أهداف، ودخل مرماه 6، وما زال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف لقاء بتروجيت ضد الأهلي اليوم
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
بينما الفريق البترولي يعاني نفس معاناة الأحمر في سجل الرصيد والأهداف، فقد لعب 15 مباراة، لم يفز إلا في 2، وهو من أكثر الفرق تعادلاً في الدوري، وهو يحتل المركز 14 برصيد 15 نقطة، بفارق 2 عن منطقة الخطر.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
قائمة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت
جاءت قائمة الأهلي كالتالي:.
شريف إكرامي- على لطفي- مصطفي شوبير- كريم نيدفيد- أحمد علاء- سعد سمير- صبري رحيل- أيمن أشرف- باسم على- محمد هاني- حسام عاشور- عمرو السولية- هشام محمد- ميدو جابر- أحمد الشيخ- ناصر ماهر- إسلام محارب- وليد سليمان- مروان محسن- وليد أزارو- أحمد حمدي.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
يعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب العديد من الإصابات، متمثلة في الشناوي، محمد نجيب، أحمد فتحي، على معلول، على ربيعة، جونيور أجاي، صلاح محسن.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
ويحتاج الأهلي للفوز في لقاء الأهلي وبتروجيت اليوم للخروج من النفق المظلم وسلسلة الهزائم التي يعيش فيها تحت قيادة مدربه المؤقت محمد يوسف، على الجانب الآخر يسعى بتروجيت لاستغلال تراجع الأهلي ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على سموحة، وعودته لسجل الانتصار، موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
وجديراً بالذكر، أن الأهلي واجه بتروجيت في 20 مباراة، وقد استطاع تحقيق الفوز في15 لقاء وتعادل في 5، ولم يتلق أي هزيمة على الإطلاق خلال تلك المواجهات، ويعد اللاعب عماد متعب هو أكثر لاعبي الأحمر تهديفاً في مرمى بتروجيت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وأبو تريكة برصيد 4 أهداف.
كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري جودة عالية | لينك On Sport مجاني HD
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