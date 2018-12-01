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اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:55 م
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
الاهلي وبتروجيت
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عمرو عادل
 
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
صرح المدير التنفيذي للأهلي، محمد مرجان، بأن لجنة المباريات أصدرت قراراً بفتح باب الحجز الإلكتروني لتذكرة مباراة الأهلي وبتروجيت التي ستقام غداً السبت، وتأتي هذه المباراة ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للدوري المصري.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
وتابع المدير التنفيذي للأهلي بأنه قد حصل النادي على نسبته من تذاكر المباراة من نادي بتروجيت ويصل عددها نحو 500 تذكرة، مشيراً بأنه سيتم طرح التذكرة إلكترونياً وسيصل سعرها نحو 50 جنيهاً.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
من الجدير بالذكر أن تقام مساء غداً السبت مباراة الأهلي وبتروجيت على استاد الجيش بالسويس، حيث يسعى فريق النادى الأهلي في تحقيق فوز بنتيجة جيدة، وذلك للتغلب على عقبة الهزائم.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
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