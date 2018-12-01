اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:55 معمرو عادل
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتازصرح المدير التنفيذي للأهلي، محمد مرجان، بأن لجنة المباريات أصدرت قراراً بفتح باب الحجز الإلكتروني لتذكرة مباراة الأهلي وبتروجيت التي ستقام غداً السبت، وتأتي هذه المباراة ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للدوري المصري.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
وتابع المدير التنفيذي للأهلي بأنه قد حصل النادي على نسبته من تذاكر المباراة من نادي بتروجيت ويصل عددها نحو 500 تذكرة، مشيراً بأنه سيتم طرح التذكرة إلكترونياً وسيصل سعرها نحو 50 جنيهاً.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
من الجدير بالذكر أن تقام مساء غداً السبت مباراة الأهلي وبتروجيت على استاد الجيش بالسويس، حيث يسعى فريق النادى الأهلي في تحقيق فوز بنتيجة جيدة، وذلك للتغلب على عقبة الهزائم.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الدوري المصري مشاهدة الاهلي ضد بتروجيت مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر