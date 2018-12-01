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سعر الدولار في البنوك الحكومية اليوم السبت 1-12-2018

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:54 م
سعر الدولار في البنوك الحكومية اليوم السبت 1-12-2018
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ستقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 1-12-2018، ليسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.17 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى
20.28 جنيه للشراء
20.43 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.17 جنيه للشراء
20.37 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
20.19 جنيه للشراء
20.39 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة
20.29 جنيه للشراء
20.46 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.26  جنيه للشراء
20.47  جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.33  جنيه للشراء
20.48 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.27 جنيه للشراء
20.44 جنيه للبيع
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