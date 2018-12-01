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الزمالك يرفض دفع 100 ألف "زيادة" لإيجار ملعب مباراة الاتحاد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:49 م
الزمالك يرفض دفع 100 ألف زيادة لإيجار ملعب مباراة الاتحاد
الزمالك والاتحاد
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هاني عصام
 
وقعت أزمة بين إدارة نادي الزمالك وإدارة استاد بتروسبورت بسبب قيمة تأجير الملعب لخوض مباراة الاتحاد السكندري بالأمس في إياب دور الـ16 من عمر البطولة العربية.

وطلب مسئولو ستاد بتروسبورت الحصول على مبلغ 180 ألف جنيه قيمة تأجير الملعب وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك خاصة أن قيمة تأجير الملعب 80 ألف جنيه فقط ورفضوا دفع المبلغ المطلوب من إدارة الملعب.

يذكر أن الزمالك ودع البطولة العربية بالأمس على يد الاتحاد السكندري بعد الخسارة بركلات الترجيح.

المزيد عن: ستاد بتروسبورت الزمالك البطولة العربية الاتحاد السكندري اخبار الرياضة اليوم
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