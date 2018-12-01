وكيل الصيادلة: يشكر جموع الصيادلة على المشاركة بالجمعية العمومية‎

وجه الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، الشكر والتقدير إلى جميع الصيادلة الشرفاء الذين شاركوا فى الجمعية العمومية التى انعقدت أمس بمقر اتحاد المهن الطبية بالازبكية، وتلبية النداء.









وقال وكيل نقابة الصيادلة، أنه منذ اجتماع مجلس النقابة الأول كان اول قرار هو العمل على إنشاء نادي يليق بصيادلة مصر وأن ثمره هذا العمل هو نادى التجمع الخامس للصيادلة والذي سيتم افتتاحه شهر فبراير المقبل على مساحة ١٨ الف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على أحدث مستوى.









أضاف أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الانشاء والتطوير.



