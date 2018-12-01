ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل الصيادلة: يشكر جموع الصيادلة على المشاركة بالجمعية العمومية‎

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:54 م
وكيل الصيادلة: يشكر جموع الصيادلة على المشاركة بالجمعية العمومية‎
الدكتور مصطفى الوكيل - وكيل نقابة الصيادلة
طباعة
منى صموئيل
 
وجه الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، الشكر والتقدير  إلى جميع الصيادلة الشرفاء الذين شاركوا فى الجمعية العمومية التى انعقدت أمس بمقر اتحاد المهن الطبية بالازبكية، وتلبية النداء.


وقال وكيل نقابة الصيادلة، أنه منذ اجتماع مجلس النقابة الأول كان اول قرار هو العمل على إنشاء نادي يليق بصيادلة مصر وأن ثمره هذا العمل هو نادى التجمع الخامس للصيادلة والذي سيتم افتتاحه شهر فبراير المقبل على مساحة ١٨ الف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على أحدث مستوى.


أضاف أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة  بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الانشاء والتطوير.

وأكد وكيل النقابة ان العمل مستمر ولن يتوقف فقد تم شراء أرضي لنوادي ببني سويف و السويس و الغربية وحاليا جار العمل بنادي صيادلة الإسكندرية بالإضافة للمقار الجديدة التي كان آخرها مقر صيادلة كفر الشيخ.
المزيد عن: الاخر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 3:10:07 PM