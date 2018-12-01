رئيس "الإسكندرية للأغنية": "الثقافة" و"السياحة" جناحان أساسيان لدعم المهرجان

أكد عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية للأغنية، أن المهرجان يقام بميزانية محدودة مقدمة من جمعية محبي فناني الإسكندرية، مشيراً إلى دعم وزارتي الثقافة والسياحة للمهرجان، وأنهما جناحان أساسيان لا يمكن إقامة المهرجان بدون أحدهما.





وأضاف "همام" خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً بالإسكندرية، أن وزارة الثقافة منحت المهرجان مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، لإقامة حفلي الافتتاح والختام بدون رسوم مالية، وأشار إلى دعم أحد رجال الأعمال بالإسكندرية للمهرجان، ومن المقرر تكريمه خلال الدورة القادمة.





وأعلن "همام" عن أسماء المكرمين من نجوم الغناء والشعراء والملحنين، مؤكداً أن حفل الافتتاح يشهد تكريم الموسيقار محمد سلطان، والفنان السعودي طلال مداح، والشاعر عمر بطيشة، والفنان كارم محمود ويتسلمه نجله، والفنان محمد الكحلاوي ويتسلمه نجله، والفنان محمد الشرنوبى، والفنانة نسمة محجوب.





وتابع "همام" أن المهرجان يمنح جائزة الإبداع لعدد من رموز الفن والنماذج المشرفة هذا العام، أبرزهم الكاتب وحيد حامد، وأبطال فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، وبطل رفع الأثقال شريف عثمان.