فرنسا: المحتجون يحاولون مجددا كسر الطوق الأمني عند قوس النصر

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بأن عدد من المحتجين حاولوا مجددًا كسر الطوق الأمني عند قوس النصر بالعاصمة باريس.

وقام المتظاهرون، بإحراق عدد من السيارات والمطاعم في منطقة الشازليزيه، وسط عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين في الشانزليزيه بباريس.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أسابيع، والكثير منهم يرتدون سترات صفراء وقائية في مؤشر على التضامن.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.