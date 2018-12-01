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والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:48 م
والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث
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سارة سالم
 
شهدت مباراة عثماسون طنطا ومالية كفر الزيات المقامة علي استاد طنطا بالجولة ال15 للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، حضور صلاح غالي والد محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني.


وقام والد صلاح بالنزول الي ملعب المباراة لتحية لاعبي مقاولون طنطا قبل بداية اللقاء.


كما حضر المباراة أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، لمتابعة بعض اللاعيبين لإمكانية ضمهم في انتقالات يناير المقبلة


يذكر أن محمد صلاح بدأ في ناشئين مقاولون طنطا قبل الانتقال الي المقاولون العرب والاحتراف للخارج.

والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث
والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث
والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث
والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث
والد محمد صلاح يحضر مباراة عثماسون ومالية كفر الزيات بالقسم الثالث
المزيد عن: والد محمد صلاح محمد صلاح ليفربول صلاح غالي
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