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توافد المواطنين على حملة 100 مليون صحة في برج البرلس (صور)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:52 م
توافد المواطنين على حملة 100 مليون صحة في برج البرلس (صور)
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سالى رضوان
 
شهدت أماكن حملة 100مليون صحة بمدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كبيرًا من الأهالى الراغبين فى إجراء الفحوصات الطبية "فيروس سى، الضغط، السكر، وقياس السمنة"، وسط إستقبال ومعاملة حسنة، من القائمين على المبادرة.

يذكر ان حملة 100مليون صحة إنطلقت اليوم بكفر الشيخ وتستهدف مليوني و141 ألف و328 مواطنا من أبناء المحافظة فى 214منفذًا ويشارك بها 648 فريق طبي "كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومدخل بيانات.
توافد المواطنين على حملة 100 مليون صحة في برج البرلس (صور)
توافد المواطنين على حملة 100 مليون صحة في برج البرلس (صور)
توافد المواطنين على حملة 100 مليون صحة في برج البرلس (صور)
توافد المواطنين على حملة 100 مليون صحة في برج البرلس (صور)
المزيد عن: مصر حملة أخبار اتحاد الكرة 100 مليون صحة
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