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ضبط 395 هاربًا وتحرير17 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:52 م
ضبط 395 هاربًا وتحرير17 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 395محكوم عليهم و15حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.


تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط 395محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7081حكم و1031حكم جزئي و269حكم مستأنف،وتحصيل5342جنيه غرامات وتحرير 424 مخالفة.

كما تم تحرير 17 قضية مرافق وهم 8 ازاله فوريه - 4 بائع متجول - 4 وصلات كهربائيه - 1 غرزة شاى.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 23 شقة و64 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.


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