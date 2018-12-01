يلا شوت كورة لايف ON Sport | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Be

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ومن جانبه كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بتروجيت، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / أحمد علاء / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / أحمد الشيخ / إسلام محارب / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان / أحمد حمدي / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بتروجيت على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / سعد الدين سمير / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.