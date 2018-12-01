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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة لإعادة فتح المصانع المغلقة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:47 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة لإعادة فتح المصانع المغلقة
النائب جمال عباس
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إسلام شعراوي
 
تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مُوجه للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول إستراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المُغلقة.

وقال عباس، إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنعًا مغلقًا في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، مُذكرًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت.
تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مُوجه للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول إستراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المُغلقة.

وقال عباس، إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنعًا مغلقًا في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، مُذكرًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت.
المزيد عن: مصر مصانع صناعة حزب المصريين النائب جمال عباس اخبار
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