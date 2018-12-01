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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت.

كورة ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين



وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وبتروجيت في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

بتروجيت Vs الأهلي. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 9). القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport . الملعب : ستاد الجيش بالسويس . المعلقين : أيمن الكاشف (أون سبورت) + محمد عفيفي (النيل الرياضية) .

موعد المباراة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

كورة ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين



وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.





موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، سوف تكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.





آخر تحضيرات الأهلي وبتروجيت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بسبب تراجع نتائج المارد الأحمر في الفترة الماضية.





ولا شك أن جماهير القلعة الحمراء تعيش في وضعية سيئة للغاية طوال الفترة الماضية نظراً للوضعية الصعبة التي يمر بها المارد الأحمر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي لم يعرف سوى طعم الخسارة في جميع مبارياته الثلاثة الماضية على التوالي على مستوى جميع المسابقات.

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ولا يقتصر الأمر بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء على مجرد الخسارة في 3 مباريات على التوالي، بل إن المارد الأحمر خسر أيضاً لقبين في هذه الفترة القصيرة الماضية، حيث كانت البداية من خلال خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا على يد فريق الترجي الرياضي التونسي، علماً بأنها المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية.