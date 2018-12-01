الدولار يستقر في كبرى البنوك الحكومية اليوم السبت 1-12-2018

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع