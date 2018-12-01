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النيابة تستمع إلى ضابط الأموال العامة المتهم بقتل سائق المقطم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:21 م
النيابة تستمع إلى ضابط الأموال العامة المتهم بقتل سائق المقطم
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داليا عادل
 

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيقات الموسعة في واقعة إطلاق النار على سائق بسبب الخلاف حول ركن السيارة والاستماع إلى أقوال ضابط مباحث الأموال العامة المتورط في الواقعة.

 

وكما استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف المتسبب فيها، كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

 

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق، للخلاف على ركنة سيارة، على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء، وتعدوا على الضابط بالضرب، مما اضطره لإخراج سلاحه الميري، وأطلق الرصاص في الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

 

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم.

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