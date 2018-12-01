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'مصر للطيران' تكشف حقيقة فتح باب تقديم الوظائف داخل الشركة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:08 م
'مصر للطيران' تكشف حقيقة فتح باب تقديم الوظائف داخل الشركة
شركة مصر للطيران - أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
نفت شركة مصر للطيران صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف مختلفة داخل الشركة.

وأوضحت "مصر للطيران"، الخطأ الذي نشرته بعض المواقع حيث أن المعلومة الصحيحة أنها فتحت باب التدريب الشتوي لطلبة الجامعات والخريجين في إجازة نصف العام الدراسي في مختلف التخصصات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب والتي تمنح شهادة تدريب لمدة شهر كخبرة عملية للطلبة تؤهلهم لسوق العمل من منطلق دورها الوطني وهو ما تقوم به سنويا في إجازة نصف ونهاية العام الدراسي.

وأكدت الشركة الوطنية في حال طلب وظائف سيتم الإعلان عنها رسميا في الصحف القومية وعبر الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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