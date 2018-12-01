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كريستيان جروس يتحدى رئيس الزمالك ويرفض قراره

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:54 م
كريستيان جروس يتحدى رئيس الزمالك ويرفض قراره
جروس
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هاني عصام
 

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قرار رئيس النادي بخصم شهر من راتبه.

 

وقرر جروس  التعامل في الأمور المالية بما هو موجود في عقده الذي لا يتضمن أي بند متعلق بخصم شهر حال الخروج من البطولة العربية.

 

كان كريستيان جروس قد اعتذر لجماهير الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري لكن رئيس النادي قرر عقابه بخصم شهر من راتبه.

 

 

المزيد عن: كريستيان جروس الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك اليوم
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