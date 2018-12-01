رئيس حي الجمرك بالإسكندربة تُكلف بتجميل ميدان المساجد (صور)

كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إدارتي النظافة وإشغالات الطريق، بالاهتمام بنظافة وتجميل ميدان المساجد وتشغيل النافورة بالميدان لإضفاء الشكل الجمالي للمنطقة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لها بالمكان، بتواجد شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد سعيد ومعاونيه لإزالة كافة أشكال التعديات على الطريق، وتوسعته للمصلين والمارة.



كما كلفت شعبان، إدارة إشغال الطريق بعدم تواجد أي بائعين بمحازاة المساجد، كما استمعت لشكاوي المواطنين ومطالبهم ووعدت بدراستها وتحويلها للإدارات المختصة بالحي.