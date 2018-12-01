وزير التنمية المحلية: نسعى لوضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة ببورسعيد

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولى أيضًا اهتمامًا كبيرًا بمحور التنمية في قناة السويس وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار فى هذا المحور التنموى الذى يتوقع له أن يكون قاطرة رئيسية للتنمية فى مصر.





وأضاف الوزير أنه على مستوى إقليم قناة السويس فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة ووضع استراتيجية تطوير وترفيق ثلاث مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.





وأكد أن ما حدث في الإسماعيلية تسعى الوزارة حاليًا بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها حيث يعمل على وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس.



