مستقبل وطن بالوادي الجديد ينظم قوافل طبية وورش عمل للاسعافات الأولية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، عدد من الفعاليات حيث قام الحزب بتنظيم قافلة طبية لمدة 3 أيام لتوقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين بمركز باريس.



كما ستعقد ندوة طبية عن أمراض الشتاء والوقاية منها بجمعية تنمية المجتمع بقرية الشيخ والى مركز الداخلة.

فيما يعتزم الحزب عمل ورشة عمل حول الاسعافات الاولية بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.

