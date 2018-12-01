فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)

نطلعك على أحدث فساتين النجمات باللون الأزرق لتستوحي منها إطلالة الخطوبة هذا العام:-





ظهرت النجمة نادين نجيم بفستان أزرق حمّالات بتصميم بسيط وناعم، ذو شق جانبي طويل، ونسقت معه مجوهرات برّاقة تزيد من فخامته.





أيضاً تألقت نوال الزغبي في إحدى حفلاتها بفستان أزرق مرصع بفصوص برّاقة، تميز بتصميمه الفخم من توقيع labourjoisie، والفستان بقبّة V تكسب الجسم طولاً ونحافة مع أكمام طويلة.





وبصيحة الكاب المميزة، إعتمدت كارول سماحة فستان أزرق بسيط في تصميمه مع شق جانبي طويل وقصّة تبرز أنوثة الجسم.





فيما إختارت بعض النجمات فساتين منفوشة باللون الأزرق لإطلالة مبهرة يوم الخطوبة، مثل فستان بلقيس فتحي من توقيع رامي العلي، وفستان نجوى كرم المزين بطبعات ريش الطاووس من نيكولا جبران.





ومن نجمات العالم، أحببنا فستان نيكول كيدمان الأزرق بالفيونكة الأمامية والقصّة المميزة واللافتة للأنظار مع شق أمامي طويل.





كما إعتمدت النجمة كاميلا كابيلو فستان أزرق وأبيض من أسفل بتصميم منفوش وقصّة High Low جانبية تبرز أحد الساقين.



