ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
طباعة
 
نطلعك على أحدث فساتين النجمات باللون الأزرق لتستوحي منها إطلالة الخطوبة هذا العام:-

ظهرت النجمة نادين نجيم بفستان أزرق حمّالات بتصميم بسيط وناعم، ذو شق جانبي طويل، ونسقت معه مجوهرات برّاقة تزيد من فخامته.

أيضاً تألقت نوال الزغبي في إحدى حفلاتها بفستان أزرق مرصع بفصوص برّاقة، تميز بتصميمه الفخم من توقيع labourjoisie، والفستان بقبّة V تكسب الجسم طولاً ونحافة مع أكمام طويلة.

وبصيحة الكاب المميزة، إعتمدت كارول سماحة فستان أزرق بسيط في تصميمه مع شق جانبي طويل وقصّة تبرز أنوثة الجسم.

فيما إختارت بعض النجمات فساتين منفوشة باللون الأزرق لإطلالة مبهرة يوم الخطوبة، مثل فستان بلقيس فتحي من توقيع رامي العلي، وفستان نجوى كرم المزين بطبعات ريش الطاووس من نيكولا جبران.

ومن نجمات العالم، أحببنا فستان نيكول كيدمان الأزرق بالفيونكة الأمامية والقصّة المميزة واللافتة للأنظار مع شق أمامي طويل.

كما إعتمدت النجمة كاميلا كابيلو فستان أزرق وأبيض من أسفل بتصميم منفوش وقصّة High Low جانبية تبرز أحد الساقين.

أحببنا فستان Alia Bhatt الأزرق المنفوش بتصميمه المحتشم والراقي، والمزين بلمسات برّاقة تزيد فخامته ليناسب ذوق المرأة العربية.
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
فساتين باللون الأزرق.. الخيار الأنسب لحفلات الخطوبة (صور)
المزيد عن: فستان فساتين حفل الخطوبة اللون الازرق الزفاف الخطوبة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 11:50:00 AM