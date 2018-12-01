رئيسا أمريكا والصين يعقدان "قمة الرهان" حول الحرب التجارية

سيختتم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج، قمة عالمية اليوم السبت بمحادثات عالية الرهان يتوقع أن تحدد ما إذا كان بإمكانهم البدء فى نزع فتيل الحرب التجارية المدمرة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ومع تزايد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والأمن التي أثارت تساؤلات بشأن مستقبل علاقتهما، من المقرر أن يجلس ترامب وشى لتناول العشاء في نهاية تجمع لقادة العالم في بوينس آيرس استمر يومين. .

وكان اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين بمثابة بصيص من الأمل في التقدم بين واشنطن وبكين على الرغم من تهديد ترامب في وقت سابق بفرض تعريفات جديدة، الأمر الذي يزيد التوترات التي تؤثر بالفعل على الأسواق المالية العالمية.

ولكن عشية ما يعتبر الاجتماع الأهم بين القادة الأمريكيين والصينيين منذ سنوات، قال كلا الجانبين إنّ الخلافات ما زالت قائمة، وأن نتائج المحادثات غير مؤكدة.