المارد الاحمر| مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 01-12-2018 في الدوري المصري| koralive

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 01-12-2018 في الدوري المصري| koralive

تُلعب على استاد "الجيش بالسويس"، وذلك اليوم السبت والموافق 30 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بتروجت في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019 وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس، لايف بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم السبت 1-12-2018 بث حي ولايف.



