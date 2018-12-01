"المراغي" بملتقى التوظيف: الوظائف كثيرة ولابد من تغيير ثقافة الشباب

وجه جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، رسالة للشباب المشاركين بالملتقى الوظيفي اليوم بالعاشر من رمضان، أن هناك وظائف كثيرة متاحة، ولكن يجب على الشباب أن يغير ثقافته تجاه العمل بالقطاع الخاص.





وطمأن " المراغي "، الشباب بأن مجلس النواب ممثل في لجنة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة يعملوا جميعاً جاهدين لوضع قانون عمل بحيث يضمن للعامل حقه، وأن هناك أمان في القطاع الخاص.





وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ووزارة القوى العاملة.



