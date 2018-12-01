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"المراغي" بملتقى التوظيف: الوظائف كثيرة ولابد من تغيير ثقافة الشباب

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:44 ص
المراغي بملتقى التوظيف: الوظائف كثيرة ولابد من تغيير ثقافة الشباب
جبالي المراغي
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إسماعيل منطاوي
 
وجه جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، رسالة للشباب المشاركين بالملتقى الوظيفي اليوم بالعاشر من رمضان، أن هناك وظائف كثيرة متاحة، ولكن يجب على الشباب أن يغير ثقافته تجاه العمل بالقطاع الخاص.

وطمأن "المراغي"، الشباب بأن مجلس النواب ممثل في لجنة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة يعملوا جميعاً جاهدين لوضع قانون عمل بحيث يضمن للعامل حقه، وأن هناك أمان في القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ووزارة القوى العاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت ، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
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