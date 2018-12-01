فوائد فيتامين "د" للرضيع.. تعرفي عليها

يعد "فيتامين د" أحد أهم الفيتامينات للرضع، كونه يزيد من نسبة امتصاص الكالسيوم وتخزينه في الجسم، وسواءً كانت الرضاعة طبيعية، أم صناعية.





ويجب على جميع الأمهات إعطاء أطفالهن حديثي الولادة "فيتامين د" من عمر يوم واحد ولمدة عام كامل دون توقف، وذلك على النحو التالي:

1- إعطاء الرضيع نحو 1 مل من مزيج "فيتامين د".

2- يُعطى المزيج عن طريق الفم.

3- تكرار تقديم "فيتامين د" للرضيع نحو 4 مرات يومياً "في أوقات مختلفة".





فوائد "فيتامين د" للرضع:

1- يقوِّي العظام.

2- يساعد على الوقاية من أمراض العظام، مثل الكساح.

3- يقلل نسبة التعرُّض إلى كسر العظام.

4- يقلل نسبة الإصابة بالسكري من النوع الثاني.