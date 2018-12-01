عاجل.. 12 يناير أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح‎

أعلن المحامي حميدو جميل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، والتي تحدد لها 12 يناير المقبل، أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.

وأشار المستشار وحيد الكيلاني، أن نيابة الأزبكية قد حددت الجلسة السبت 12 يناير، بعد أن تقدم ومعه المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.



