عاجل.. 12 يناير أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:43 صمنى صموئيل
أعلن المحامي حميدو جميل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، والتي تحدد لها 12 يناير المقبل، أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.
وأشار المستشار وحيد الكيلاني، أن نيابة الأزبكية قد حددت الجلسة السبت 12 يناير، بعد أن تقدم ومعه المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.
يُذكر ان الفنانة رانيا يوسف، ظزهرت بفستان وصف بـ"الفاضح"، وذلك خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين والتي أقيمت على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية الخميس الماضي.
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